Пожар на чердаке "заброшки" на Новоутиной тушили почти час

Вечером 9 января, в 20:03, стало известно о возгорании в нежилом строении, расположенном в Приморском районе по адресу: улица Новоутиная, дом 7. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горение возникло в подкровельной зоне одноэтажного сооружения размерами 6 х 20 метров, охватив площадь около 60 кв.м.

В 20:45 очаг возгорания был успешно устранён.

Информация о жертвах и пострадавших отсутствует. В тушении пожара участвовали силы МЧС: задействовано 4 единицы специализированной техники и 17 спасателей.

Фото: Piter.TV