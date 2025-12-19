  1. Главная
Пожар на чердаке "заброшки" на Новоутиной тушили почти час
Сегодня, 10:40
Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.

Вечером 9 января, в 20:03, стало известно о возгорании в нежилом строении, расположенном в Приморском районе по адресу: улица Новоутиная, дом 7. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. 

Горение возникло в подкровельной зоне одноэтажного сооружения размерами 6 х 20 метров, охватив площадь около 60 кв.м.
В 20:45 очаг возгорания был успешно устранён.

Информация о жертвах и пострадавших отсутствует. В тушении пожара участвовали силы МЧС: задействовано 4 единицы специализированной техники и 17 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что в  поселке Вознесенье оперативно потушили пожар в кафе. Заведение полыхало в поселке Вознесенье на Комсомольской улице, размер здания составляет 8 на 10 метров. Данных о пострадавших нет. 

Фото: Piter.TV

