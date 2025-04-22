На улице Орджоникидзе водитель Ford сбил двух девушек на "зебре"

Полиция Московского района проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 16 мая в 18:35 56-летний водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь по улице Орджоникидзе от Витебского проспекта, совершил наезд на двух девушек, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии одна пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, вторая доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

