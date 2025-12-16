Начало производства: самолёт Ил-114-300 и двигатель ПД-8 для "Суперджета" получили сертификаты

Церемония прошла на ПМЭФ.

Церемония вручения сертификатов региональному турбовинтовому самолёту Ил-114–300 и новому двигателю ПД-8 для самолёта "Суперджет" прошла на ПМЭФ. Это позволит начать серийное производство. Об этом сообщили в правительстве.

Свидетельство об одобрении главного изменения конструкции самолёта Ил-114–300 называют "входным билетом" на отечественный рынок гражданской авиации. Для этого предприятия "Ростеха" провели глубокую модернизацию всех систем воздушного судна. Самолет на 66 мест оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой и цифровым комплексом. Кроме того, обсуждались характеристики двигателя ПД-8. Силовая установка наработала свыше 6500 часов в ходе лётных испытаний и проверок.

Больше 10 лет мы работаем под санкциями. Последние четыре года – в режиме особенно жёсткого санкционного давления. В режиме многократного роста гособоронзаказа, ограниченных бюджетов и работы наших предприятий 24/7. Даже в этих условиях специалисты "Ростеха„ – учёные, конструкторы, инженеры, рабочие – делают почти невозможное. В рекордные сроки создают двигатели и самолёты мирового уровня. Без заимствований. Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех"

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Фото: Правительство РФ

