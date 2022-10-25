"Златоустовский паук" попросил перевод из "Полярной совы"

Апелляцию Николая Мозглякова будет рассматривать Мосгорсуд.

Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоусте Челябинской области, просит перевести его из "Полярной совы" в другую колонию. Соответствующее заявление сделано в материалах, которыми ознакомились журналисты информационного агентства "РИА Новости". В настоящее время Николай Мозгляков, получивший прозвище "Златоустовский паук" за татуировки на руках, отбывает срок в ИК, расположенной за полярным кругом.

Известно, что мужчина обратился в суд с исковым заявлением к ФСИН. Как указано в материалах расследования, он просит о переводе в другое исправительное учреждение и компенсации морального вреда. Замоскворецкий суд в российской столицы отклонил ис. Однако затем осужденный подал апелляционную жалобу. Теперь этот вопрос предстоит решить Московскому городскому суду. В настоящее время заседание еще не назначено.

Напомним, что Челябинский областной суд в 2008 году приговорил россиянина к пожизненному сроку заключения в колонии особого режима. Фигуранта уголовного дела признали виновным в изнасиловании двух семиклассниц, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Тела двух девочек обнаружили в лесу в районе кладбища в Златоусте. На теле одной из жертв обнаружены следы удушения, у второй - множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс не только в регионе, но и по стране. Позже судебно-психиатрическая экспертиза признала Николая Мозглякова вменяемым.

Фото: Piter.tv