"Битцевский маньяк" оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве

Александр Пичушкин ссылался на проблемы со здоровьем, связанным о сложными климатическими условиями, в которых находится ИК "Полярная сова".

Осужденный на пожизненный срок "Битцевский маньяк" обжаловал отказ судебной инстанции в переводе из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к российской столице. Соответствующе заявление сделали журналистам новостного агентства "РИА Новости" со ссылкой на информацию. полученную в Замоскворецком суде Москвы. Известно, что Александр Пичушкин участвовал в рассмотрении своего иска по видеосвязи из места заключения. В рамках слушаний было установлено, что он хочет взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания". Мужчина указал, что в настоящее время якобы страдает от заболевания системы кровообращения второй степени, связанной со сложными погодными условиями.

Фигурант уголовного дела настаивал на проведении процесса в закрытом режиме из-за пристального внимания СМИ к своей личности и расследованию. Он пояснил, что хочет сохранить право на неприкосновенность частной жизни. В СМИ заметили, что во время слушания принимала участие мать Александра Пичушкина. Женщига была против нахождения в зале прессы. На вопросы журналистов она отвечать отказалась. После вердикта суда, отказавшего в иске, россиянка оттолкнула микрофон одного из корреспондентов.

Напомним, что в Замоскворецком суде сообщили, что Александр Пичушкин подал в суд административное исковое заявление к ФСИН России "об оспаривании решений и действий". Далее УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) уточнил общественности, что заключенный обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение, однако никаких оснований для этого не нашлось. Сейчас осужденный отбывает наказание в исправительной колонии "Полярная сова".

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Фото: Piter.tv