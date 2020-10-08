Краснокамский маньяк, отбывающий ПЖ в «Чёрном дельфине», сознался в новом двойном убийстве подростков

Станислав Белорусцев вспомнил о том, что в 2004 году расправился с двумя братьями 15 и 17 лет.

Краснокамский маньяк, отбывающий пожизненный срок заключения на территории исправительной колонии под номером шесть в Соль-Илецке, сознался сотрудникам "Черного дельфина" в новом двойном убийстве. Соответствующее заявление через Telegram-канал сделали журналисты SHOT. Таким образом количество жертв преступника увеличилось до 17 человек. Известно, что 58-летний Станислав Белорусцев рассказал о том, что не раскрытыми правоохранительными органами остались два криминальных эпизода, совершенные им 11 лет назад. Мужчина объяснил, что речь идет о братьях 15 и 17 лет. Трагедия произошла 6 марта 2004 года.

Напомним, что в 2010 году Станислава Белорусцева посадили в "Чёрный дельфин" на пожизненное за тройное убийство. Фигурант расследования забил насмерть блином от гантели троих своих собутыльников. Позже мужчина признался ещё в 12 преступлениях. Все 15 убийств он совершил в течение десяти лет, в период с 1999-го по 2009-й год на территории города Краснокамска в Пермском крае.

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Фото: Telegram / SHOT