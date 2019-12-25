СМИ: убивавшему женщин "ангарскому маньяку" назначили адвоката-девушку

Михаил Попков с недоверием относится к женщинам.

"Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, убившему свыше 80 женщин, назначили адвоката-девушку. Соответствующее заявление через Telegram-канал сделали журналисты из Mash. В материале авторы указали, что серийный убийца в текущий момент отбывает наказание в одиночной камере в мордовской исправительной колонии под номером шесть.

С новой защитницей общение напряженное: осужденный с недоверием относится к женщинам. публикация СМИ

Напомним, что бывший милиционер получил пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое судебная инстанция рассмотрела еще в 2015 году, его признали виновным в убийстве 22 местных жительниц, а также причинении тяжких телесных повреждений еще двум жертвам. После вынесения обвинительного приговора Михаил Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу вынесли в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, злоумышленник признался в новых криминальных эпизодах. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал фигуранта расследования виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года Следственный комитет уведомил, что мужчина написал новые явки с повинной. В них он указал, что в период с 1997 по 2003 годы убил еще троих. По этому уголовному делу суд приговорил Михаила Попкова к десяти годам колонии особого режима. В общей сложности "ангарский маньяк получил тюремные сроки за убийство 86 человек и покушение на убийство трех женщин.

"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН.

Фото: pxhere.com