Суд проведет беседу по иску 29 мая.

Осужденный за убийства Александр Пичушкин, известный как "Битцевский маньяк", подал в суд на ФСИН. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Отмечается, что суд проведет беседу по иску в четверг, 29 мая. Суть требований заключенного пока не раскрывается. Напомним, в октябре 2007 года Пичушкина приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его признали виновным в совершении убийств в 1990-2000-х годах. На счету заключенного 49 жертв.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске уличный грабитель получил три года колонии особого режима.

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