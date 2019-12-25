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"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН
Сегодня, 10:22
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"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН

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Суд проведет беседу по иску 29 мая.

Осужденный за убийства Александр Пичушкин, известный как "Битцевский маньяк", подал в суд на ФСИН. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Отмечается, что суд проведет беседу по иску в четверг, 29 мая. Суть требований заключенного пока не раскрывается. Напомним, в октябре 2007 года Пичушкина приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его признали виновным в совершении убийств в 1990-2000-х годах. На счету заключенного 49 жертв.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске уличный грабитель получил три года колонии особого режима.

Фото: pxhere.com

Теги: битцевский маньяк, суд, фсин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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