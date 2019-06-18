В Красноярске уличный грабитель получил три года колонии особого режима

Полицейские поймали злоумышленника в день преступления, позже стало известно о его причастности к другому криминальному эпизоду.

Уличный грабитель на территории Красноярского края приговорен к реальному сроку заключения. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Полицейские установили, что в конце июля 2023 года за помощью обратился житель краевого центра 1970 года рождения. Он рассказал, что, нуждаясь в денежных средствах, решил заложить свое имущество. На улице он подошел к двум незнакомым мужчинам и спросил у них информацию о том, где находится ближайший ломбард. Злоумышленники стали интересоваться о том, что именно хочет сдать их новый знакомый.

В какой-то момент один из мужчин нанес ему удар, от чего тот упал на асфальт. Злоумышленник выхватил рюкзак, забрал из него сотовый телефон и портативную зарядку, после чего оба скрылись. пресс-служба МВД по региону

Сумма причиненного материального ущерба для потерпевшего составила восемь тысяч рублей. В тот же день сотрудники полиции установили личность предполагаемого грабителя. Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1978 года рождения. В рамках личного досмотра гражданина оперативники нашли зарядное устройство, а гаджет тот успел продать. Дополнительно следствием была установлена причастность мужчины еще к одному аналогичному преступлению. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 161 УК РФ за грабеж. По постановлению ленинского районного суда мужчину признали виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии особого режима.

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Фото и видео: МВД Медиа