Госавтоинспекция Петербурга разогнала сходку стритрейсеров на улице Потапова

Пятеро наиболее активных участников были доставлены в ближайшие отделы полиции

В очередной раз сотрудники Госавтоинспекции Петербурга сорвали сходку дрифтеров. На этот раз "дрифт-площадка" образовалась в Красногвардейском районе, на улице Потапова. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Автошоу" завершилось появлением сотрудников полиции. Пятеро наиболее активных участников были доставлены в ближайшие отделы полиции и привлечены к административной ответственности за управление незарегистрированным автомобилем, управление автомобилем с неисправностями, а также за отсутствие страховки.

Автомобили помещены на спецстоянку, позже их направят на техническую экспертизу из-за возникших у полицейских подозрений в возможной перебивке VIN-номеров.

В апреле в канун выходных полицейские в очередной раз сорвали ночную сходку стритрейсеров на Крестовском острове. Полицейскими были проверены более полусотни транспортных средств. Особое внимание стражи правопорядка уделяли проверке номерных агрегатов. Водители четырех иномарок были вынуждены временно расстаться со своими транспортными средствами.

Видео: МВД по СПб и ЛО