Полиция сорвала ночную сходку стритрейсеров на Крестовском острове

Полицейскими были проверены более полусотни транспортных средств.

В канун выходных полицейские в очередной раз сорвали ночную сходку стритрейсеров на Крестовском острове. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Госавтоинспекция Петербурга получила информацию о грядущей встрече любителей уличных гонок, планировавших провести ночь у "Газпром Арены". На вечеринку дрифтеров прибыл экипаж дорожной полиции.

Полицейскими были проверены более полусотни транспортных средств. Особое внимание стражи правопорядка уделяли проверке номерных агрегатов. Водители четырех иномарок были вынуждены временно расстаться со своими транспортными средствами, которые прямиком с Крестовского отправились на спецстоянку в связи с подозрением на изменение номерных агрегатов. В случае подтверждения этого факта владельцам этих авто грозит уголовная ответственность по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Также на спецстоянке оказался и тюнингованный Mercedes, водитель которого отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь ему грозит не только штраф, но и лишение прав.

Полицейские не оставили без внимания и любителей шумных двигателей. На них составили административные протоколы и пригрозили снятием транспортного средства с регистрации в случае игнорирования требований полиции об устранении технических нарушений.

Правоохранители Северной столицы проводят проверку по факту серьезного ДТП на Среднеохтинском проспекте.

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