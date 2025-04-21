Курьер столкнулся с иномаркой на Среднеохтинском проспекте

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Правоохранители Северной столицы проводят проверку по факту серьезного ДТП на Среднеохтинском проспекте. В результате происшествия 27-летний курьер на электровелосипеде получил травмы средней тяжести. Видеозаписью с моментом столкновения поделились в пресс-службе МВД Санкт-Петербурга.

Происшествие имело место недалеко от дома №1 по Среднеохтинскому проспекту. Полицейские получили сообщение об инциденте в 14:30.

На видео запечатлено, как курьер ехал по прямой и не справился с управлением, когда увидел выезжающую с парковочного места черную иномарку. Мужчина не успел полностью остановить электровелосипед и врезался в боковую часть автомобиля.

Ранее мы сообщали, что сразу три иска к операторам кикшеринга зарегистрированы в районных судах Санкт-Петербурга. Истцы требуют компенсации морального и материального вреда, утверждая, что пострадали от действий лиц, управлявших арендованными электросамокатами.

Видео: МВД Санкт-Петербурга