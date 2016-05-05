Петербург оказался среди регионов-лидеров по спросу на электротранспорт

Самым популярном видом СИМ в этом сегменте рынка остаются электросамокаты.

Аналитики "Яндекса" выяснили, что Северная столица оказалась в числе лидеров среди регионов с повышенным спросом на электротранспорт – гироскутеры, моноколеса, а также электровелосипеды и самокаты, – сообщает "Вечерний Петербург".

Электросамокаты, по данным аналитиков, находятся в топе соответствующих запросов от интернет-пользователей. Самым же доступным электротранспортом остаются гироскутеры, средняя цена которых – порядка 12-ти тыс. рублей. Однако за последний год выросли цены на моноколеса. Их медианная стоимость достигает 192-х тыс. рублей.

Впрочем интерес к ним отличается от того, который фиксировали в начале 2010-х годов. Сейчас моноколеса уступили электровелосипедам и самокатам.

Следом за самыми доступными в сегменте гироскутерами идут электроскейты (около 40 тыс. рублей). Электросамокаты в своей стоимости достигают порядка 40 тыс. рублей, электровелосипеды – 50 тыс. рублей, а скутеры и мопеды – 65 тыс. рублей.

За 2024 год средняя стоимость на большинство перечисленных видов электротранспорта снизилась. Сильнее всего эта тенденция отразилась на электроскейтах, меньше всего – на электросамокатах.

Аналитики также выяснили, что самый высокий интерес к электротранспорту среди 40 изученных регионов был выявлен в Сочи. Среди городов-миллионеров лидируют Москва, Краснодар и Петербург. При этом в одних городах отдельные виды транспорта ищут чаще, чем в других: электровелосипеды – в Ростове-на-Дону, моноколёса – в Петербурге, а электроскейты – в Москве.

Накануне стало известно, что в петербургском парламенте депутаты в первом чтении одобрили обращение к Минтранспорта РФ о признании электровелосипеда транспортным средством и запрете на его передвижении по тротуарам.

Фото: Piter.TV