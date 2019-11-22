"Найдут другие способы": Бельский о работе курьеров в свете нового регулирования СИМ

По мнению председателя петербургского парламента, бизнес "100% сможет адаптироваться" к новым условиям.

Сегодня в рамках заседания Законодательного Собрания депутаты Северной столицы одобрили в первом чтении проект обращения к министру транспорта РФ о признании электровелосипеда транспортным средством и запрете на его передвижении по тротуарам.

Журналисты обратились к председателю петербургского парламента с закономерным вопросом: "А что же в таком случае делать курьерам?"

По словам Александра Бельского, переживать на их счет не стоит. Председатель ЗакСа выразил мнение, согласно которому бизнес "найдет пути" для реализации своей деятельности даже в условиях нового регулирования СИМ (средств индивидуальной мобильности).

Мы по опыту знаем, что наш бизнес очень гибкий. Он 100% сможет адаптироваться, при необходимости найдет иные способы доставки. Те, что не будут мешать спокойной жизни горожан. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петеребурга

Ранее, напомним, мы писали, что в Петербурге во время очередного рейда полицейские изъяли у курьеров более 160 мопедов.

Видео: Telegram / Спикер Бельский