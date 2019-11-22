"Найдут другие способы": Бельский о работе курьеров в свете нового регулирования СИМ

Сегодня в рамках заседания Законодательного Собрания депутаты Северной столицы одобрили в первом чтении проект обращения к министру транспорта РФ о признании электровелосипеда транспортным средством и запрете на его передвижении по тротуарам.
Журналисты обратились к председателю петербургского парламента с закономерным вопросом: "А что же в таком случае делать курьерам?"
По словам Александра Бельского, переживать на их счет не стоит. Председатель ЗакСа выразил мнение, согласно которому бизнес "найдет пути" для реализации своей деятельности даже в условиях нового регулирования СИМ (средств индивидуальной мобильности).
Мы по опыту знаем, что наш бизнес очень гибкий. Он 100% сможет адаптироваться, при необходимости найдет иные способы доставки. Те, что не будут мешать спокойной жизни горожан.
Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петеребурга
Ранее, напомним, мы писали, что в Петербурге во время очередного рейда полицейские изъяли у курьеров более 160 мопедов.
Видео: Telegram / Спикер Бельский
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