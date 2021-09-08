В Петербурге во время очередного рейда полицейские изъяли у курьеров более 160 мопедов

Для управления им требуется водительское удостоверение категории "М" и наличие шлема.

В Санкт-Петербурге с 24 марта полиция снова проводит проверки курьеров, использующих электровелосипеды. Мероприятия организованы в рамках комплексной профилактической операции, направленной на снижение нарушений ПДД и выявление нелегальных мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее, с 10 по 14 марта, Госавтоинспекция уже проводила операцию "Электровелосипед". По ее итогам выяснилось, что большинство электровелосипедистов, работающих в сфере доставки, являются иностранными гражданами. Каждый пятый из них находился в России нелегально, а значит, трудоустроился без проверок.

В ходе нового этапа проверок, помимо Госавтоинспекции, задействованы миграционная служба и другие подразделения полиции. Уже в первый день рейда выявлено 13 мигрантов, пребывающих в стране незаконно, их направили в спеццентр для последующего выдворения. Еще у девяти курьеров обнаружены основания для запрета на въезд, что приведет к сокращению срока их пребывания в России.

Также инспекторы проверяют соответствие транспортных средств техническим требованиям. Из почти 200 проверенных электровелосипедов у 160 выявлены нарушения – отсутствие педалей и аккумуляторы мощностью более 1000 Вт. По закону такой транспорт уже считается мопедом, для управления им требуется водительское удостоверение категории "М" и наличие шлема. У большинства курьеров необходимых документов не оказалось, что грозит штрафами от 6500 до 16500 рублей.

Электровелосипеды с признаками мопедов изъяты для экспертизы, а параллельно сотрудники экономической полиции проверяют работодателей курьеров. Эти проверки могут повлечь за собой серьезные юридические последствия для бизнеса в сфере доставки.

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