Петербург запустил чат-бот в "Максе" для контроля за курьерами

Теперь каждый может пожаловаться на курьера через мессенджер "Макс".

Санкт-Петербург первым в России запустил чат-бот "Курьеры: общественный контроль" в национальном мессенджере "Макс". Новый сервис создан для повышения безопасности пешеходов и снижения числа инцидентов на дорогах и тротуарах с участием курьеров. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Теперь каждый горожанин может описать нарушение и приложить фото или видео. Обращение автоматически направляется в службу доставки, чей курьер нарушил правила. Заявитель получает уведомление о результатах рассмотрения жалобы.

Беглов отметил, что Петербург — один из лидеров цифровизации в стране: "Новый чат-бот не просто важный шаг по развитию цифрового пространства Северной столицы. Горожане получают действенный инструмент реагирования, когда курьер нарушает правила дорожного движения, затрудняет проход по тротуару или мешает людям".

Ежедневно на улицы города выезжают 12 тыс. курьеров на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Всего в городе работает около 46 тыс. курьеров. Власти уже ограничили скорость на тротуарах до 10 км/ч, определили зоны, где движение курьеров запрещено, и обязали их носить светоотражающие элементы с идентификационным номером.

Чат-бот разработан Ассоциацией транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний совместно с ведущими сервисами доставки по поручению Комитета по транспорту Петербурга. Сервис призван сделать передвижение по городу безопаснее для всех.

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