В ГД призвали обязать курьеров на СИМ оформлять аналог полиса ОСАГО

Ярослав Нилов объяснил, как улучшит вопрос безопасности для всех участников дорожного движения.

На российской территории курьеры на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут быть обязаны приобретать аналог полиса ОСАГО. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что подобная мера требуется государству для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, включая и пешеходов.

Для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности, в обязательном порядке наличие такого же страхового продукта, как ОСАГО, который страховал бы их гражданскую ответственность. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv