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В ГД призвали обязать курьеров на СИМ оформлять аналог полиса ОСАГО
Сегодня, 10:12
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В ГД призвали обязать курьеров на СИМ оформлять аналог полиса ОСАГО

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Ярослав Нилов объяснил, как улучшит вопрос безопасности для всех участников дорожного движения.

На российской территории курьеры на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут быть обязаны приобретать аналог полиса ОСАГО. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС"  сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что подобная мера требуется государству для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, включая и пешеходов.

Для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности, в обязательном порядке наличие такого же страхового продукта, как ОСАГО, который страховал бы их гражданскую ответственность.

Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv

Теги: госдума, доставка, курьеры, осаго, пдд, сим, ярослав нилов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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