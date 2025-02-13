Депутат отсудил 652 тысяч рублей за неработающий ИИ-чат-бот в Петербурге

Чат-бот для политтехнологий оказался бракованным.

Невский районный суд Петербурга взыскал 652,5 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя Александры Моисеевой в пользу депутата муниципального совета МО "Семеновский" Алексея Доссона. Спор возник из-за чат-бота на базе искусственного интеллекта, который заказчик планировал использовать в политологических исследованиях.

Доссон договорился с разработчицей о создании сервиса, который должен был выполнять часть функций специалистов, привлекаемых кандидатами во время избирательных кампаний. Письменный договор стороны не заключали, но существенные условия согласовали в переписке. Заказчик перечислил 210 тыс. рублей и получил чат-бот для тестирования.

С 11 по 23 января 2025 года депутат сообщал о выявленных ошибках и некорректной работе сервиса. Он сравнивал чат-бот со сторонними ИИ-системами, которые работали быстрее и точнее. Суд пришёл к выводу, что функционал разработанного сервиса не соответствует техническому заданию. Ответчик не представила доказательств того, что чат-бот пригоден для использования по назначению.

С Александры Моисеевой взыскали 210 тыс. рублей основного долга, 210 тыс. неустойки, 15 тыс. компенсации морального вреда и 217,5 тыс. штрафа. Общая сумма составила 652,5 тыс. рублей.

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