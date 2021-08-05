Петербуржца обвиняют в хищении 823 тыс. рублей у недееспособного знакомого

Злоумышленнику вменили пп. "в", "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины, которому вменяют пп. "в", "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковской карты).

Как рассказали 3 сентября в надзорном ведомстве, фигурант воспользовался доверительными отношениями с потерпевшим, признанным недееспособным в связи с болезнью. В 2022 году обвиняемый перевел себе с его счета денежные средства в размере 823 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV