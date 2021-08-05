  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца обвиняют в хищении 823 тыс. рублей у недееспособного знакомого
Сегодня, 10:51
215
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца обвиняют в хищении 823 тыс. рублей у недееспособного знакомого

0 0

Злоумышленнику вменили пп. "в", "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины, которому вменяют пп. "в", "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковской карты). 

Как рассказали 3 сентября в надзорном ведомстве, фигурант воспользовался доверительными отношениями с потерпевшим, признанным недееспособным в связи с болезнью. В 2022 году обвиняемый перевел себе с его счета денежные средства в размере 823 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет похититель велосипеда на Васильевском острове. Своими преступными действиями он причинил ущерб собственнику в размере 25 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии