Перед судом предстанет похититель велосипеда на Васильевском острове

Своими преступными действиями обвиняемый причинил ущерб собственнику в размере 25 тыс. рублей.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили 1 сентября в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в июне фигурант заметил в подъезде дома на 3-й линии В. О. незакрепленный велосипед. Он выкатил транспортное средство на улицу и доехал на нем до станции метро "Площадь Восстания", где продал за 4 тыс. рублей. Своими преступными действиями обвиняемый причинил ущерб собственнику в размере 25 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что на Витебском вокзале раскрыли кражу рюкзака. Сумма причиненного ущерба составила около 35 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV