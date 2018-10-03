На Витебском вокзале раскрыли кражу рюкзака

Сумма причиненного ущерба составила около 35 тыс. рублей.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу рюкзака на Витебском вокзале. Сумма причиненного ущерба составила около 35 тыс. рублей, сообщили в УТ МВД России по СЗФО 1 сентября.

В дежурную часть обратился 44-летний местный житель, заявивший о пропаже ранца с ноутбуком, планшетом, банковскими картами и личными вещами, забытого в электропоезде. Потерпевший положил рюкзак на верхнюю полку и вышел на станции Проспект Славы без него. Это заметил 54-летний злоумышленник, забравший чужое имущество.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант предстанет перед судом за похищение 1,3 млн рублей из квартиры на Константиновском проспекте.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО