В центре Петербурга задержали мужчину, находившегося в розыске за кражу

Он совершил тайное хищение чужого имущества.

Росгвардейцы Центрального района задержали находившегося в розыске правонарушителя. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, его искали за кражу.

В объектив камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц, которая установлена возле перекрестка Суворовского проспекта и 8-й Советской улицы, 15 сентября попал разыскиваемый злоумышленник. Он совершил тайное хищение чужого имущества. Приметы преступника передали всем дежурным нарядам.

В результате 30-летнего мужчину поймали через несколько минут и увезли в 76-й отдел полиции. О местонахождении задержанного рассказали инициатору розыска.

Ранее мы рассказывали о том, что похитивший мопед с парковки ТЦ на Дальневосточном проспекте ответит перед судом.

Фото: пресс-служба Росгвардии