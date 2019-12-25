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В центре Петербурга задержали мужчину, находившегося в розыске за кражу
Сегодня, 15:02
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В центре Петербурга задержали мужчину, находившегося в розыске за кражу

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Он совершил тайное хищение чужого имущества.

Росгвардейцы Центрального района задержали находившегося в розыске правонарушителя. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, его искали за кражу. 

В объектив камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц, которая установлена возле перекрестка Суворовского проспекта и 8-й Советской улицы, 15 сентября попал разыскиваемый злоумышленник. Он совершил тайное хищение чужого имущества. Приметы преступника передали всем дежурным нарядам. 

В результате 30-летнего мужчину поймали через несколько минут и увезли в 76-й отдел полиции. О местонахождении задержанного рассказали инициатору розыска.  

Ранее мы рассказывали о том, что похитивший мопед с парковки ТЦ на Дальневосточном проспекте ответит перед судом. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: кража, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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