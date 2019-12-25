Похитивший мопед с парковки ТЦ на Дальневосточном проспекте ответит перед судом

Ущерб собственнику составил 100 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 16 сентября.

Следствие утверждает, что в июле фигурант заметил мопед на парковке торгового центра на Дальневосточном проспекте. Он подошел к транспортному средству и, убедившись в отсутствии прохожих, взломал рулевое управление, а затем скрылся с места преступления.

Ущерб собственнику составил 100 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в Кудрово сотрудница ювелирного магазина отдала украшения и деньги юному курьеру мошенников. В настоящее время следствие устанавливает всех участников преступной схемы.

Фото: Piter.TV