  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Похитивший мопед с парковки ТЦ на Дальневосточном проспекте ответит перед судом
Сегодня, 14:54
263
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Похитивший мопед с парковки ТЦ на Дальневосточном проспекте ответит перед судом

0 0

Ущерб собственнику составил 100 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 16 сентября. 

Следствие утверждает, что в июле фигурант заметил мопед на парковке торгового центра на Дальневосточном проспекте. Он подошел к транспортному средству и, убедившись в отсутствии прохожих, взломал рулевое управление, а затем скрылся с места преступления. 

Ущерб собственнику составил 100 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Кудрово сотрудница ювелирного магазина отдала украшения и деньги юному курьеру мошенников. В настоящее время следствие устанавливает всех участников преступной схемы.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии