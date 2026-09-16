В Кудрово сотрудница ювелирного магазина отдала украшения и деньги юному курьеру мошенников

В настоящее время следствие устанавливает всех участников преступной схемы.

В Кудрово полиция Ленинградской области раскрыла кражу из ювелирного магазина на Мурманском шоссе. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Как сообщили в МВД России, 3 сентября в дежурную часть поступила информация от 20-летнего продавца о том, что из торговой точки похитили украшения и деньги. Девушка отдала три фирменных пакета неизвестному мужчине, после чего вынесла еще два пакета. Ее задержали на Европейском проспекте.

По словам сотрудницы, ей позвонили незнакомцы, убедившие передать украшения и средства из кассы курьеру. В тот же день поймали 17-летнего доставщика. В настоящее время следствие устанавливает всех участников преступной схемы.

Ранее мы рассказывали о том, что оглашен приговор мастеру автосервиса, который продал машину клиента в Шушарах.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти