  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:51
168
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Кудрово сотрудница ювелирного магазина отдала украшения и деньги юному курьеру мошенников

0 0

В настоящее время следствие устанавливает всех участников преступной схемы.

В Кудрово полиция Ленинградской области раскрыла кражу из ювелирного магазина на Мурманском шоссе. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). 

Как сообщили в МВД России, 3 сентября в дежурную часть поступила информация от 20-летнего продавца о том, что из торговой точки похитили украшения и деньги. Девушка отдала три фирменных пакета неизвестному мужчине, после чего вынесла еще два пакета. Ее задержали на Европейском проспекте. 

По словам сотрудницы, ей позвонили незнакомцы, убедившие передать украшения и средства из кассы курьеру. В тот же день поймали 17-летнего доставщика. В настоящее время следствие устанавливает всех участников преступной схемы. 

Ранее мы рассказывали о том, что оглашен приговор мастеру автосервиса, который продал машину клиента в Шушарах. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кудрово, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии