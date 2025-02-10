Суд в Москве смягчил приговор блогеру Аязу Шабутдинову

Также бизнес-коучу снизили размер штрафа с 5 млн рублей до 4 млн рублей.

Мосгорсуд снизил на один год наказание блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, осужденному по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.

Теперь он проведет в колонии общего режима шесть лет вместо семи, а также снизили размер штрафа с 5 млн рублей до 4 млн рублей. Во время заседания Шабутдинов просил учесть раскаяние, почти четыре года в СИЗО и наличие детей.

В октябре 2025 года блогера приговорили к семи годам колонии общего режима, также его обязали выплатить штраф в пять миллионов рублей. Следствие установило, что Аяз Шабутдинов причастен к 113 эпизодам мошенничества. Ущерб по его делу превысил 57 миллионов рублей. Бизнес-коуч признал вину и заявил о готовности компенсировать ущерб пострадавшим.

По версии обвинения, Шабутдинов размещал в своих соцсетях ложные сведения об образовательных программах, которые таковыми не являлись. С помощью активной рекламной кампании он продавал клиентам курсы, тренинги и вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. Обманутые люди платили за предлагаемые программы суммы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов рублей.

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы