Суд арестовал Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве

Блогер будет находиться под стражей до 16 декабря.

Таганский районный суд Москвы арестовал известного блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Судья заметил на заседании, что ходатайство стороны обвинения в отношении 32-летнего подозреваемого удовлетворено. Теперь предприниматель будет находиться под стражей до 16 декабря. В настоящее время Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении восьми криминальных эпизодах, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной преступной группой.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о задержании блогера, который продавал курсы, которые должны были помочь начинающим предпринимателям вести успешный бизнес. Также стало известно о проведении обысков в квартире подозреваемого. Оперативники нашли в помещении пачки с денежными средствами. В социальных сетях на Шабутдинова подписаны 1,9 миллионов человек, которых он обещает научить зарабатывать.

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов.

Фото и видео: МВД Медиа