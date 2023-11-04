В Рязани задержали подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов

В МВД рассказали о том, что фигурант расследования допрашивается.

Российские правоохранительные органы задержали в Рязани подозреваемого в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В полиции заметили, что операция проводилась в регионе совместно с силовиками из ФСБ и сотрудниками "Росгвардии".. В следственном комитете специалисты добавили, что тело жертвы (Калужского) было найдено на территории поселка Недостоево. На погибшем зафиксированы многочисленные огнестрельные ранения. По факту преступления ведется уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По подозрению в причастности к совершению данного преступления задержали жителя Рязани 1979 года рождения. Выясняем все обстоятельства произошедшего. пресс-служба МВД РФ

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Фото и видео: Telegram / BAZA