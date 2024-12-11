Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Аяза Шабутдинова

Сейчас фигурант расследования находится под стражей.

Прокуратура Центрального административного округа в российской столице утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Аяза Шабутдинова. По версии следствия, бизнесмен создал организованную преступную группу, а также самостоятельно координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном онлайн-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности данных о реализуемых образовательных программах. В надзорном ведомстве уверены, что в действительности указанные программы образовательными не являлись Криминальные сообщники фигуранта уголовного дела с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании действовали от имени подконтрольных Шабутдинову юридических лиц. В том числе, речь идет о компании "Лайк Центр", расположенной на Пресненской набережной.

... Продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. пресс-служба прокуратуры по столице

Лично Аяз Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг. Он сформировал цу клиентов ложное представление о том, что созданные им программы могут гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. Мужчина также создал ложное представление о правомерности своей деятельности. От действий ОПГ пострадали 113 граждан. Обманутые люди платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов рублей. Общий материальный ущерб превысил 57 миллионов рублей.

После вручения Шабутдинову обвинительного заключения, более 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. пресс-служба прокуратуры по столице

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

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Фото: Telegram / Прокуратура Москвы