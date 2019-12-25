Оглашен приговор мастеру автосервиса, который продал машину клиента в Шушарах

Похищенное транспортное средство уже вернули потерпевшему.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом рассказали 15 сентября в надзорном ведомстве.

В апреле 2024 года фигурант, работая мастером автосервиса на Колпинском шоссе в Шушарах, получил машину клиента Hyundai для ремонта двигателя. Автомеханик откладывал завершение работ под различными предлогами, а затем перестал выходить на связь. Оказалось, что подсудимый продал иномарку покупателю из Краснодара. Похищенное транспортное средство уже вернули потерпевшему.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: в Колпино перед судом предстанет мошенник, выманивший у двух человек 1,5 млн рублей под предлогом продажи бань.

Фото: Piter.TV