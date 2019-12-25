Мужчина зарезал подругу жены в квартире на юго-западе Москвы и сбежал

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Труп женщины с ножевым ранением обнаружили в квартире на Литовском бульваре в Москве. Предположительно, убийство совершил супруг ее подруги, сообщили "Известия".

Трагедия произошла еще месяц назад, 6 сентября. Погибшей оказалась 51-летняя жительница Москвы. Предполагаемым нападавшим стал ее ровесник, который приходится мужем ее подруги. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Предполагаемого преступника, который пустился в бега, объявили в розыск. Мотивы преступления устанавливаются. На месте происшествия работают криминалисты.

Ранее мы сообщали, что рецидивист жестоко убил 61-летнюю мать и 78-летнего отчима во время конфликта в Ульяновске.

Фото: Piter.TV