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Мужчина зарезал подругу жены в квартире на юго-западе Москвы и сбежал
Сегодня, 14:50
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина зарезал подругу жены в квартире на юго-западе Москвы и сбежал

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Труп женщины с ножевым ранением обнаружили в квартире на Литовском бульваре в Москве. Предположительно, убийство совершил супруг ее подруги, сообщили "Известия".

Трагедия произошла еще месяц назад, 6 сентября. Погибшей оказалась 51-летняя жительница Москвы. Предполагаемым нападавшим стал ее ровесник, который приходится мужем ее подруги. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Предполагаемого преступника, который пустился в бега, объявили в розыск. Мотивы преступления устанавливаются. На месте происшествия работают криминалисты. 

Ранее мы сообщали, что рецидивист жестоко убил 61-летнюю мать и 78-летнего отчима во время конфликта в Ульяновске.

Фото: Piter.TV

Теги: москва, преступления, убийства
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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