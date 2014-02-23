Мигрант предстанет перед судом за похищение 1,3 млн рублей из квартиры на Константиновском проспекте

В период с апреля по июль фигурант выполнял различные хозяйственные и ремонтные работы в жилище.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мигранта, которому вменяют п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в иное хранилище).

Как рассказали в надзорном ведомстве 28 августа, в период с апреля по июль фигурант выполнял различные хозяйственные и ремонтные работы в квартире на Константиновском проспекте. В один из дней он похитил из сейфа в спальне 1,3 млн рублей. Комбинация цифр была подобрана с первой попытки. Денежные средства обвиняемый положил на свой счет в банке.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга нашел фрагмент банковской карты и потратил с нее около 60 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV