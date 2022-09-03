Житель Петербурга нашел фрагмент банковской карты и потратил с нее около 60 тыс. рублей

За месяц мужчина совершил 842 покупки.

Петербургская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о краже денежных средств с банковской карты. Обвиняемым оказался подсобный рабочий, который нашел ее фрагмент.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, злоумышленник обнаружил часть платежного средства. Потерпевшая еще в 2021 году разрезала и выбросила его. Карта заработала, и за месяц мужчина совершил 842 покупки на сумму порядка 58 тыс. рублей в торговых автоматах.

Ранее мы рассказывали о том, что поездка в такси обошлась жителю Петербурга в 60 тыс. рублей. Водительница перевела сама себе эту сумму, а пассажир не заметил. Ей вменили п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV