Поездка в такси обошлась жителю Петербурга в 60 тыс. рублей

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней иностранки по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).
Как сообщили 25 августа в надзорном ведомстве, 1 июня мужчина вызвал такси от Капитанской улицы до Верейской улицы. Садясь в машину, он хотел быстрее оказаться дома. К нему обратилась водительница с просьбой перевести оплату за проезд на личный счет. Потерпевший зашел в банк и дал телефон обвиняемой, а фигурантка отправила себе 60 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка похитила велосипед у курьера. Общий ущерб оценили в 38 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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