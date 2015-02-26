Поездка в такси обошлась жителю Петербурга в 60 тыс. рублей

Водительница перевела сама себе эту сумму, а пассажир не заметил.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней иностранки по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Как сообщили 25 августа в надзорном ведомстве, 1 июня мужчина вызвал такси от Капитанской улицы до Верейской улицы. Садясь в машину, он хотел быстрее оказаться дома. К нему обратилась водительница с просьбой перевести оплату за проезд на личный счет. Потерпевший зашел в банк и дал телефон обвиняемой, а фигурантка отправила себе 60 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка похитила велосипед у курьера. Общий ущерб оценили в 38 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV