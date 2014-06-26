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Петербурженка похитила велосипед у курьера
Сегодня, 10:33
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Петербурженка похитила велосипед у курьера

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Общий ущерб оценили в 38 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которой вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали 25 августа в надзорном ведомстве. 

Следствие утверждает, что в июле женщина заметила велосипед, припаркованный возле дома на улице Демьяна Бедного. Она решила воспользоваться им, чтобы не идти пешком. Заявление о пропаже велотранспорта поступило от сотрудника сервиса доставки еды. Общий ущерб оценили в 38 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: домработница похитила из квартиры на Смоленской улице 25 млн рублей. Злоумышленница отправлена в колонию на 2 года. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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