Петербурженка похитила велосипед у курьера

Общий ущерб оценили в 38 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которой вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали 25 августа в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что в июле женщина заметила велосипед, припаркованный возле дома на улице Демьяна Бедного. Она решила воспользоваться им, чтобы не идти пешком. Заявление о пропаже велотранспорта поступило от сотрудника сервиса доставки еды. Общий ущерб оценили в 38 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV