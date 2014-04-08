В Петербурге за неделю почти тысячу курьеров на электровелосипедах привлекли к ответственности за нарушения ПДД

Один из курьеров умудрился стать фигурантом уголовного дела.

С 10 по 14 марта 2025 года в Петербурге сотрудники Госавтоинспекции провели масштабную профилактическую операцию под названием "Электровелосипед". Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Только за период операции в городе было зарегистрировано 9 ДТП с участием электровелосипедистов, в которых ранения различной степени тяжести получили 3 человека. Всего же по итогам мероприятия из полутора тысяч проверенных электровелосипедистов к административной ответственности за нарушение ПДД привлекли почти тысячу человек. Подавляющее большинство – курьеры служб доставки, которые управляли "фирменными" электровелосипедами. Один из курьеров умудрился стать фигурантом уголовного дела. Будучи остановленным в Московском районе, он попытался дать инспектору ДПС взятку.

Полицейский рейд помимо нарушений ПДД выявил и ряд дополнительных проблемных факторов в сфере курьерской доставки. Значительная часть курьеров-нарушителей – иностранные граждане, при этом из них каждый пятый находится на территории России с нарушением миграционного законодательства. В такой ситуации у полиции возникают вопросы о приеме таких "специалистов" на работу, их проверке работодателем.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти