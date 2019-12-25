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На Челябинской улице задержали юного мотоциклиста, сбившего сотрудника полиции
Сегодня, 12:03
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На Челябинской улице задержали юного мотоциклиста, сбившего сотрудника полиции

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Правоохранителю потребовалась помощь медиков.

Полицейские Петербурга задержали юного лихача на незарегистрированном мотоцикле Yamaha. В отношении байкера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ, а на его мать – по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ. 

Инцидент произошел вечером 28 октября на Челябинской улице. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить 17-летнего подростка, однако он проигнорировал требование. В результате нарушитель сбил правоохранителя, а затем врезался в грузовик. 

Пострадавшему стражу правопорядка потребовалась помощь медиков. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали в МВД России. 

Ранее на Piter.TV: водительница, управлявшая авто с ребенком на коленях, привлечена к ответственности в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гаи, дтп, челябинская улица
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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