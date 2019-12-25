На Челябинской улице задержали юного мотоциклиста, сбившего сотрудника полиции

Правоохранителю потребовалась помощь медиков.

Полицейские Петербурга задержали юного лихача на незарегистрированном мотоцикле Yamaha. В отношении байкера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ, а на его мать – по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ.

Инцидент произошел вечером 28 октября на Челябинской улице. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить 17-летнего подростка, однако он проигнорировал требование. В результате нарушитель сбил правоохранителя, а затем врезался в грузовик.

Пострадавшему стражу правопорядка потребовалась помощь медиков. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали в МВД России.

Ранее на Piter.TV: водительница, управлявшая авто с ребенком на коленях, привлечена к ответственности в Петербурге.

Фото: Piter.TV