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Водительница, управлявшая авто с ребенком на коленях, привлечена к ответственности в Петербурге

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В результате в отношении женщины составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

В Петербурге привлечена к ответственности автоледи, нарушившая правило дорожного движения. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, полицейские в ходе мониторинга интернета заметили видеозапись, на которой видно, как водительница машины Ford управляет транспортным средством, держа на руках ребенка. 

Подобное безответственное поведение недопустимо и крайне опасно! Колени и руки водителя – это не специальное детское удерживающее устройство, способное обеспечить безопасность ребенка в случае резкого торможения или ДТП. 

Пресс-служба ГАИ

В результате в отношении женщины составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. С ней также провели профилактическую беседу. 

Ранее мы рассказывали о том, что велосипедист сбил пешехода на набережной реки Монастырки. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, пдд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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