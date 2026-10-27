Водительница, управлявшая авто с ребенком на коленях, привлечена к ответственности в Петербурге

В результате в отношении женщины составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

В Петербурге привлечена к ответственности автоледи, нарушившая правило дорожного движения. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, полицейские в ходе мониторинга интернета заметили видеозапись, на которой видно, как водительница машины Ford управляет транспортным средством, держа на руках ребенка.

Подобное безответственное поведение недопустимо и крайне опасно! Колени и руки водителя – это не специальное детское удерживающее устройство, способное обеспечить безопасность ребенка в случае резкого торможения или ДТП. Пресс-служба ГАИ

В результате в отношении женщины составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. С ней также провели профилактическую беседу.

Ранее мы рассказывали о том, что велосипедист сбил пешехода на набережной реки Монастырки.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти