На Орджоникидзе мигрант на электровелосипеде не остановился по требованию инспектора ГАИ

После того, как его всё же остановили, он попытался дать взятку.

Попытка скрыться и дать взятку не помогли электровелосипедисту избежать наказания в Московском районе Петербурга. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции по СПб и ЛО.

У дома 26 по улице Орджоникидзе 13 марта 22-летний гражданин среднеазиатского государства, управляя электровелосипедом, проигнорировал требования сотрудника Госавтоинспекции об остановке за нарушение ПДД РФ и попытался скрыться. Уже через несколько минут нарушитель был пойман полицейскими у дома 65 на проспекте Юрия Гагарина.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции был составлен административный материал по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ. В ходе составления протокола иностранец попытался дать взятку должностному лицу в размере 13 000 рублей. Данный факт был в установленном порядке пресечен и задокументирован.

Фото: Piter.tv