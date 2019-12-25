Как продлить срок службы аккумулятора электровелосипеда и избежать опасности при зарядке

Для ежедневных поездок необязательно заряжать батарею до 100%.

Аккумулятор электровелосипеда может быстрее терять ёмкость из-за перегрева, неправильной зарядки и хранения на морозе. Чтобы продлить срок его службы, специалисты рекомендуют следить за уровнем заряда, не оставлять батарею под палящим солнцем и соблюдать правила безопасности при подключении к электросети. Об этом сообщает портал 110km.ru.

Современные литий-ионные аккумуляторы оснащены системами защиты от перегрева и короткого замыкания, поэтому случаи возгорания происходят сравнительно редко. Однако риск сохраняется при механических повреждениях, использовании неподходящих зарядных устройств и самостоятельном ремонте. Если корпус батареи вздулся, появился дым, резкий запах или необычно сильный нагрев, пользоваться ею нельзя. Повреждённый аккумулятор следует показать специалисту.

Для ежедневных поездок необязательно заряжать батарею до 100%. В качестве ориентира можно использовать диапазон от 20 до 80%: такой подход помогает снизить нагрузку на ячейки. Полный заряд пригодится перед длительной поездкой. Если производитель предусмотрел ограничение зарядки, можно воспользоваться этой функцией. Периодически батарее может требоваться полный заряд для балансировки ячеек, но необходимость и частота такой процедуры зависят от конкретной модели.

Не менее важно правильно хранить аккумулятор. Высокая температура ускоряет износ: летом не стоит оставлять батарею под прямыми солнечными лучами или в раскалённом салоне и багажнике автомобиля. Желательно выбрать сухое, прохладное место со стабильной температурой.

На морозе запас хода электровелосипеда может временно уменьшаться из-за замедления химических процессов внутри батареи. Перед поездкой аккумулятор лучше держать в помещении и устанавливать на велосипед незадолго до выезда. Если батарея сильно остыла, ей нужно дать согреться до допустимой температуры. Заряжать замёрзший аккумулятор нельзя: перед подключением необходимо проверить требования производителя.

Если велосипед не будет использоваться несколько недель или месяцев, батарею рекомендуют хранить с зарядом примерно 40–60%. Уровень энергии стоит проверять каждые четыре-восемь недель и при необходимости корректировать.

Заряжать аккумулятор дома можно, но важно соблюдать меры предосторожности. Батарею следует разместить на устойчивой поверхности вдали от штор, мягкой мебели и других легковоспламеняющихся предметов. Не стоит оставлять её подключённой на несколько дней или заряжать в общем коридоре и на лестничной площадке. После завершения зарядки устройство нужно отключить.

При правильной эксплуатации аккумулятор может выдержать около 500–1000 полных циклов зарядки. Реальный срок службы зависит от температуры, интенсивности использования, нагрузки и условий хранения. Постепенное снижение запаса хода со временем — обычный признак старения батареи, однако перегрев и ошибки при зарядке способны ускорить этот процесс.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец угнал велосипед, чтобы добраться на нем домой.

Фото: unsplash (KINGBULL Bikes)