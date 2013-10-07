Владельцы гибридов в Петербурге стали чаще заряжать электромобили

Загрузка станций для зарядки электромобилей в городе выросла на фоне ситуации с бензином. В основном спрос увеличился у владельцев гибридов, которые переключились на батарею. В Петербурге насчитывается 477 станций разной мощности.

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост загрузки станций для зарядки электромобилей на фоне ситуации с бензином в стране. Как сообщает Деловой Петербург, основной прирост спроса обеспечили владельцы гибридных автомобилей, которые стали чаще использовать электрический режим.

В Комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга отметили, что в городе насчитывается 477 станций разной мощности. За прошлый год их количество увеличилось на треть. Эксперты считают, что электрозаправок в Северной столице пока достаточно для удовлетворения потребностей водителей. В целом по стране спрос на станции для зарядки электромобилей увеличился на 15–20 процентов за несколько недель.

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Фото: Magnific (standret)