С начала года авторынок Петербурга вырос на 9%

В январе—апреле 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге показал рост на 9% — было продано 21 962 машины, что на 1 837 единиц больше, чем год назад. Однако в сегменте легких коммерческих автомобилей зафиксирован спад на 30% (до 1 152), а регистрация грузовиков сократилась на 43% (до 310). Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

В целом по России за этот же период рынок новых транспортных средств вырос на 7% и составил 430 970 единиц. При этом производство автомобилей в стране увеличилось на 22%, достигнув 268 517. Особенно выделяется сегмент электромобилей. В первом квартале 2026 года было продано 3 714 новых электрокаров — на 26% больше, чем годом ранее (2 938). По данным Минпромторга, теперь половину продаж составляют отечественные электромобили, хотя в 2025 году их доля была всего 20%.

В самом Петербурге за январь—март зарегистрировано 150 новых электромобилей (+46% к прошлому году). Их доля на рынке новых авто достигла 1,1% (против 0,8% в 2025 году). Среди локализованных брендов лидирует Evolute (72 регистрации, модель i-Joy — 60), в топ-3 также входят Avatr и BYD.

Эксперты отмечают, что рост рынка связан с низкой базой прошлого года и не ожидают резких колебаний. Сдерживающими факторами остаются высокая ключевая ставка и утильсбор.

