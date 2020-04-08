Ночная зарядка смартфона признана устаревшей привычкой

Специалисты портала CNet провели масштабное исследование и пришли к выводу, что привычка заряжать смартфоны по ночам устарела. Журналисты протестировали 115 устройств разных лет выпуска и обнаружили, что современные модели восполняют энергию значительно быстрее, поэтому нет необходимости оставлять их в сети на восемь и более часов.
В ходе эксперимента каждое устройство заряжали полчаса с использованием комплектного адаптера. Результаты показали, что аппараты последнего поколения заметно опережают своих предшественников. Например, Samsung Galaxy S25 Ultra и S26 Ultra набирают 74 и 76 процентов соответственно. iPhone 16 Pro и 17 Pro достигают 57 и 74 процентов, а Google Pixel 9A и 10A — 46 и 57 процентов за то же время.
При этом эксперты подчеркнули, что каждый пользователь вправе выбирать комфортный для себя режим подзарядки — ночная зарядка остаётся допустимым вариантом, даже если технической необходимости в ней нет.
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Фото: Freepik
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