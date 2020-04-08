Ночная зарядка смартфона признана устаревшей привычкой

Исследование CNet показало, что оставлять телефон на зарядке на всю ночь больше не имеет смысла. За 30 минут современные флагманы набирают от 57 до 76 процентов заряда.

Специалисты портала CNet провели масштабное исследование и пришли к выводу, что привычка заряжать смартфоны по ночам устарела. Журналисты протестировали 115 устройств разных лет выпуска и обнаружили, что современные модели восполняют энергию значительно быстрее, поэтому нет необходимости оставлять их в сети на восемь и более часов.

В ходе эксперимента каждое устройство заряжали полчаса с использованием комплектного адаптера. Результаты показали, что аппараты последнего поколения заметно опережают своих предшественников. Например, Samsung Galaxy S25 Ultra и S26 Ultra набирают 74 и 76 процентов соответственно. iPhone 16 Pro и 17 Pro достигают 57 и 74 процентов, а Google Pixel 9A и 10A — 46 и 57 процентов за то же время.

При этом эксперты подчеркнули, что каждый пользователь вправе выбирать комфортный для себя режим подзарядки — ночная зарядка остаётся допустимым вариантом, даже если технической необходимости в ней нет.

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