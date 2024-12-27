На станциях "Гостиный двор" и "Площадь Восстания" запустили оплату проезда по биометрии

В дальнейшем технология планируется к расширению на другие линии метрополитена.

В Петербурге завершилось тестирование новой системы оплаты проезда с использованием биометрических данных. С 4 марта пассажиры могут воспользоваться этим способом на станциях "Гостиный двор" и "Площадь Восстания". В дальнейшем технология планируется к расширению на другие линии метрополитена. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Система использует передовые алгоритмы распознавания лиц в сочетании с банковскими технологиями, что позволяет привязывать к профилю пользователя не только банковские, но и транспортные карты, включая льготные. Для подключения услуги пассажиру необходимо пройти регистрацию и связать свою биометрию с банковской картой. После этого для прохода в метро достаточно подойти к оборудованному камерами турникету, где оплата будет происходить автоматически.

Внедрение технологии исключает необходимость использования карт, телефонов или наличных средств при оплате проезда. Разработчики заверяют, что система отвечает всем современным требованиям безопасности, а персональные данные пользователей надёжно защищены.

Подключиться к системе можно через официальный сервис.

Фото: Смольный