Оплата проезда биометрией появится в метро Петербурга до конца 2025 года

Центр биометрических технологий намерен обеспечить доступность возможности оплаты проезда с помощью биометрии для всех групп населения.

До конца 2025 года в метрополитене Петербурга и Новосибирска планируется внедрение сервиса оплаты проезда с использованием биометрии, причем пассажирам обещают предоставить скидку. Об этом сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий в разговоре с ТАСС.

Центр биометрических технологий намерен обеспечить доступность возможности оплаты проезда с помощью биометрии для всех групп населения. Биометрия станет основой для совершения платежа, однако планируется дать пользователям возможность привязать к системе проездные билеты, региональные или социальные карты.

Единая биометрическая система представляет собой цифровую платформу, предоставляющую широкий спектр государственных и коммерческих услуг. Среди них — бесконтактная оплата товаров и услуг, проезд в общественном транспорте, удалённое открытие бизнеса, обслуживание в многофункциональных центрах, оформление электронной подписи и получение электронных SIM-карт. Пользователи системы имеют полный контроль над своими персональными данными.

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Фото: Piter.TV