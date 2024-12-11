Электрозарядные хабы Петербурга будут обеспечены "зеленой" энергией "ТГК-1"

Объем поставки для АО "Электрохаб" составит 500 тысяч кВт/ч.

Электрозаправочные станции Москвы и Петербурга будут снабжаться экологически чистой электроэнергией от "ТГК-1". Компания уже подписала соглашение о продаже безуглеродной электроэнергии.

Пресс-служба компании сообщила, что объем поставки для АО "Электрохаб" составит 500 тысяч кВт/ч. Аналогичный объем электричества получит и ООО "Мосэлектрозаряд". Электроэнергия будет вырабатываться на Выгостровской ГЭС.

Заместитель управляющего директора по сбыту электроэнергии и мощности ПАО "ТГК-1" Альфред Ягафаров подчеркнул, что сотрудничество с компаниями, занимающимися развитием сетей зарядных станций для электромобилей, позволяет доставить "зеленую" энергию непосредственно каждому потребителю. Благодаря этому любой человек сможет сделать свои поездки на автомобиле еще более экологичными.

Ранее мы сообщили о том, что более 140 зданий в Петербурге подключат к теплоснабжению до конца года.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике