Более 140 зданий в Петербурге подключат к теплоснабжению до конца года

За 2024 год группа компаний ТЭК построила более 16 километров тепловых сетей для подключения 137 зданий, включая 54 жилых дома и около 60 социальных учреждений.

В соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни", ГУП "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" активно работают над созданием необходимых условий для подключения новых зданий к системам теплоснабжения, включая важные социальные объекты.

В 2025 году ТЭК и "Теплосеть" обеспечат возможность технологического присоединения к системам теплоснабжения 143 зданий, большая часть которых расположена в 14 районах Петербурга и трёх районах Ленинградской области.

Среди объектов, которые планируется подключить к системам теплоснабжения в 2025 году, 50 жилых домов, 14 образовательных учреждений, 11 детских садов, шесть медицинских центров, девять спортивных комплексов и 53 других здания, включая административные корпуса, культурные учреждения, библиотеки и прочие объекты.

Среди ключевых объектов, которые получат доступ к теплу, – дополнительный корпус Мариинского театра на Садовой улице, спортивный комплекс СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича, центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Мясной улице и на пересечении улиц Кустодиев и Сиреневый бульвар, а также крытый каток с искусственным льдом на Дальневосточный проспект.

Развитие территорий с активным жилым строительством продолжается в районах Лаголово и Гуммолосары. В Кронштадте запланировано подключение к системам теплоснабжения десяти малоэтажных жилых домов, коммерческих объектов и детского сада на 150 мест.

На Васильевском острове, на намывных территориях, "Теплосеть Санкт-Петербурга" создаст системы теплоснабжения для средней школы на 1650 учеников и физкультурно-оздоровительного комплекса с катком на улице Гончарова.

За 2024 год группа компаний ТЭК построила более 16 километров тепловых сетей для подключения 137 зданий, включая 54 жилых дома и около 60 социальных учреждений.

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Фото: Комитет по энергетике