Объем промышленного производства за прошлый год оставил около 113%

Значительное увеличение зафиксировано в секторе транспортировки и хранения товаров.

Экономика Петербурга продемонстрировала устойчивый рост в ключевых секторах с января по ноябрь 2024 года. Общий объем промышленного производства увеличился на 12,7% по сравнению с 2023 годом, тогда как в обрабатывающей промышленности прирост составил 14,5%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Наиболее значительный подъем отмечен в таких отраслях, как производство автотранспортных средств (+294,9%), компьютерная и электронная техника (+61,3%), одежда (+48,1%), прочие транспортные средства и оборудование (+30,0%) и электрооборудование (+29,5%).

За первые 11 месяцев 2024 года общий оборот организаций увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, причем в обрабатывающей промышленности этот показатель составил 27,4%. Общий объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за указанный период достиг 4,6 триллиона рублей, что на 29% превышает показатели января-ноября 2023 года.

Значительное увеличение зафиксировано в секторе транспортировки и хранения товаров, оказываемых предприятиями Петербурга (за исключением малых предпринимателей). За январь-ноябрь 2024 года рост составил 15,4%, а стоимость услуг достигла 1,7 триллиона рублей. Увеличивалось также количество предоставляемых телекоммуникационных услуг: за первые 11 месяцев текущего года оно составило 158,4 миллиарда рублей, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.

Оптовый товарооборот вырос на 22,4% по сравнению с январем-ноябрем 2023 года и составил 19,7 триллиона рублей. Розничный товарооборот в сопоставимых ценах увеличился на 3,9% относительно уровня января-ноября 2023 года и достиг 2,5 триллиона рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению, составил 867,7 миллиарда рублей. Особенное внимание стоит уделить сектору общественного питания, где оборот увеличился на 34,6% по сравнению с январем-ноябрем 2023 года, составив в общей сложности 284,1 миллиарда рублей за рассматриваемый период.

Высокий внутренний спрос поддерживается ростом заработной платы, что стимулирует потребление и влияет на динамику потребительских цен.

Средняя месячная номинальная заработная плата за январь-октябрь 2024 года среди всех категорий работников, включая малый бизнес, составила 103,7 тысячи рублей, что на 12,9% выше показателей аналогичного периода 2023 года. Средний уровень зарплаты по стране равен 84 тысячам рублей.

Реальная заработная плата в Санкт-Петербурге за январь-октябрь 2024 года увеличилась на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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Фото: Piter.TV