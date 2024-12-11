ИИ будут использовать для повышения качества питания в школах Петербурга

Основной целью является повышение прозрачности, безопасности и исключение человеческого фактора при контроле качества пищи.

Использование искусственного интеллекта планируется для мониторинга соблюдения санитарных норм на пищевых объектах комбинатов промышленного производства в Петербурге. Основной целью является повышение прозрачности, безопасности и исключение человеческого фактора при контроле качества пищи.

Проект разрабатывается совместно с компанией Smart Space Lab, имеющей обширный опыт в применении технологий искусственного интеллекта.

Первый этап проекта направлен на мониторинг состояния пищеблоков, выявление нарушений гигиенических стандартов и запрещённых ингредиентов, учет времени работы персонала и другие аспекты.

Ранее мы сообщили о том, что единый кластер верфей намерены создать в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)