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ИИ будут использовать для повышения качества питания в школах Петербурга
Сегодня, 16:56
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ИИ будут использовать для повышения качества питания в школах Петербурга

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Основной целью является повышение прозрачности, безопасности и исключение человеческого фактора при контроле качества пищи.

Использование искусственного интеллекта планируется для мониторинга соблюдения санитарных норм на пищевых объектах комбинатов промышленного производства в Петербурге. Основной целью является повышение прозрачности, безопасности и исключение человеческого фактора при контроле качества пищи.

Проект разрабатывается совместно с компанией Smart Space Lab, имеющей обширный опыт в применении технологий искусственного интеллекта.

Первый этап проекта направлен на мониторинг состояния пищеблоков, выявление нарушений гигиенических стандартов и запрещённых ингредиентов, учет времени работы персонала и другие аспекты.

Ранее мы сообщили о том, что единый кластер верфей намерены создать в Петербурге.

Фото: Piter.TV  (носит иллюстративный характер) 

Теги: искусственный интеллект, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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