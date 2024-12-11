Единый кластер верфей намерены создать в Петербурге

Участие в проекте примут Балтийский завод, Адмиралтейские верфи и Средне-Невский судостроительный завод.

Городские власти Петербурга предложили Объединённой судостроительной корпорации модернизировать пять городских верфей, чтобы интегрировать их в единую проект по созданию распределённого верфи. Эти планы были озвучены Анатолием Котовым, представителем губернатора по экономическим вопросам, в беседе с изданием "Ведомости".

Руководство города считает, что реализация этой инициативы поможет наладить строительство современных торговых судов. Каждая из компаний будет производить отдельные секции корабля, которые затем отправляют на окончательную сборку. Предполагаемый конечный исполнитель проекта — Северная верфь или Кронштадтский морской завод, специализирующийся на строительстве судов и обладающий крупнейшим в регионе сухим доком, способным собирать даже танкеры.

Участие в проекте примут Балтийский завод, Адмиралтейские верфи и Средне-Невский судостроительный завод. В настоящий момент все эти предприятия функционируют по полному циклу производства, но требуют глубокой модернизации и обновления инфраструктуры.

Отмечено, что руководство ОСК приняло предложение, но детального обсуждения планов модернизации пока не было.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на воду спустили патрульный корабль "Николай Зубов".

Фото: АО "Невский экологический оператор"