В Петербурге на воду спустили патрульный корабль "Николай Зубов"

Судно заложили в ноябре 2019 года.

По поручению президента РФ Владимира Путина на заводе "Адмиралтейские верфи" на воду спустили первый в новой серии патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В торжественной церемонии спуска корабля поучаствовали губернатор Александр Беглов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом страны Александр Моисеев. Судно заложили в ноябре 2019 года.

"Николай Зубов" способен преодолевать льды толщиной 1,7 метра и предназначен для несения службы в условиях Севера. Корабль может обеспечивать торговое судоходство, а также вести научные работы и участвовать в спасательных операциях.

В городской администрации напомнили, что в Петербурге сосредоточено более 40 организаций судостроительной отрасли.

Ранее на Piter.TV: на "Адмиралтейских верфях" заложили судно "Иван Фролов".

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"